وزير رواندي يشيد بمساعدات الإمارات الطبية لبلاده

المصدر: وام

أشاد معالي البروفيسور نشوتي مانسي وزير الدولة بوزارة الخارجية المسؤول عن مجتمع شرق أفريقيا في رواندا بالمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات لبلادها لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 " والتي أسهمت في دعم كوادرها الطبية في مواجهة الوباء.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة هزاع محمد خرصان القحطاني سفير الدولة لدى جمهورية رواندا مع معالي البروفيسور نشوتي مانسي.

وأشار معاليه إلى متانة العلاقات بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على المضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية، وتطويرها إلى آفاق أرحب.

من جانبه أكد سعادة سفير الدولة على عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات والعمل مع وزارة الخارجية الرواندية على مواصلة العمل الثنائي وتعزيز العلاقات والتعاون في كافة المجالات.

واستعرض سعادة السفير ومعالي الوزير خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

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