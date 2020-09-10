تفاصيل القانون الخاص بحجز المركبات في إمارة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

نظمت شرطة أبوظبي صباح اليوم مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل القرار الجديد لحجز المركبات في إمارة أبوظبي، وذلك بحضور العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية وعدد من قيادات شرطة أبوظبي.

وقال العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية أن تطبيق القانون الخاص بتغليظ غرامة فك حجز المركبات قد بدأ اعتبارا من يوم الأربعاء.

وأكد العميد أنه سيتم بيع المركبة المخالفة المحتجزة بالمزاد بعد 3 أشهر، إذا تركها المالك، وفي حال كانت قيمتها أقل من المخالفة ستيم تسجيل الباقي على المالك ولن يتم إلغاء المخالفة.

بدء المؤتمر الصحفي الذي تنظمه شرطة أبوظبي لإعلان تفاصيل القرار الجديد لحجز المركبات في إمارة أبوظبي ، بحضور العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية وعدد من قيادات شرطة أبوظبي.@ADPoliceHQ #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/McexztiAfc — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 10, 2020

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