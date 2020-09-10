حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد ترسخ مكانة دبي العالمية

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن مترو دبي شكل إضافة نوعية للبنية التحتية في دبي وأسهم في تعزيز الوجه الحضاري للإمارة وقدم نموذجاً في توفير متطلبات النمو العمراني فيها، وترجم الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية ومركز لنمط العيش المتقدم.

وقال سموه: «11 عاماً مرت على إطلاق مترو دبي كانت شاهدة على مسيرة تنموية متميزة، أساسها العزيمة والريادة».

وأضاف سموه: «تدشين مسار 2020 يقود دبي إلى مرحلة جديدة في مسيرتها، ويعكس الطفرة التي بلغتها في قطاع النقل لمواكبة تطلعاتها للمستقبل.. رؤيتنا للمستقبل راسخة ولن تثنينا التحديات عن تحقيق أهدافنا».

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي والذي عقد أمس، في محطة مترو «إكسبو» تزامناً مع الاحتفال بمرور 11 عاماً على تشغيل مترو دبي، وتدشين مسار 2020. ووجه سموه بلدية دبي بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بإصدار خارطة شاملة وموحدة لأراضي دبي، مما يعزز من ثقة المستثمرين.

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