ترامب: معاهدة الإمارات وإسرائيل أول تقدمّ في عملية السلام منذ عقود

المصدر: واشنطن - وكالات

ثمّن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، واصفاً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأنه قائد يحظى باحترام كبير. وأضاف ترامب في كلمة أمام حشد من المؤيدين في تجمع انتخابي أقيم في مطار وينستون سالم بولاية نورث كارولاينا: «حققنا أول تقدّم كبير في عملية السلام بالشرق الأوسط منذ عقود عدة، حتى صحيفة نيويورك تايمز قالت إن هذا إنجاز رائع. هل تصدقون ذلك؟ لقد قلت دعوني أرَ هذا»، وأردف: «الآن لدينا دول أخرى في الشرق الأوسط ترغب في المشاركة، ستكون صورة جميلة».

على صعيد متصل، أكّد معالي يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، أنّ التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل سيفتح فصلاً جديداً من الفرص والاستقرار في المنطقة، مضيفاً: «نتطلّع لحفل التوقيع في الـ 15 سبتمبر، حالياً بعد أن أصبحت عملية الضم خارج نطاق المناقشات، فإنه يمكننا العمل معاً فيما يتعلق بالبناء على هذا الأساس المتين للسلام».

ومن المنتظر أن يترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد دولة الإمارات إلى واشنطن، للتوقيع على معاهدة السلام، فيما سيترأس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وفد إسرائيل. ووفق مسؤولين أمريكيين، فمن المتوقّع حضور قادة دول مراسم التوقيع على المعاهدة التاريخية.

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