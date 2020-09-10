مسؤول: قرارات الوزاري تعكس ضيقاً شديداً من تدخلات تركيا وإيران

المصدر: القاهرة - وام

أكّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب تظهر أنّ هناك رفضاً عربياً واضحاً للتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العربية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده السفير حسام زكي، أمس، بمقر الجامعة العربية عقب اختتام اجتماع الدورة العادية الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عقدت عبر الفيديو برئاسة دولة فلسطين. وقال السفير زكي إنّ القرارات تعكس ضيقاً عربياً شديداً من تدخل الجانبين التركي والإيراني، في الشأن العربي عامة وشؤون بعض الدول العربية تحديداً، مشيراً إلى أنّ المزاج العربي عموماً رافض بالكامل لهذه التدخلات التركية والإيرانية، لأنه يدرك أن كلتا الدولتين تتبنيان سياسات متقاربة تسعيان لتحقيق فوائد تخص كلاً منهما على حساب المصالح العربية، سواء المصالح العربية العامة، أو المصلحة الخاصة بكل دولة عربية.

وأوضح زكي أن هذه التدخلات أصبحت أمراً معيباً وينبغي العمل على وقفها، وهناك رفض ومقاومة عربية جادة لهذا النوع من التدخل، وهناك إدراك عربي كبير لمخاطر هذا التدخل، وأنه يجب أن يقاوم، حتى لا تتحول الدول العربية التي يوجد فيها مشكلات إلى ساحة للتناحر على حساب العرب وعلى حساب مصالحهم.

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