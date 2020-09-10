ترامب مرشّح لجائزة نوبل للسلام

المصدر: واشنطن - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، إنّ الرئيس دونالد ترامب مرشح لجائزة نوبل للسلام لعام 2021، لتوسّطه في معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، مشيراً إلى أنّ ذلك يمثل خطوة كبيرة نحو شرق أوسط أكثر سلماً منذ أكثر من 25 عاماً. وأضاف بومبيو، في بيان، أنّ هذا الترشيح يأتي وسط دعم دولي واسع لاتفاقات السلام، وتفاؤل بأن المنطقة قد تدخل منعطفاً من خلال توحيد اثنين من أقرب شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، الأمر الذي شكّك كثيرون في حدوثه، وفق وزير الخارجية الأمريكي.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن معاهدة السلام هذه شهادة على الدبلوماسية الجريئة ورؤية الرئيس ترامب الذي سيستضيف الوفدين الإماراتي والإسرائيلي في حفل توقيع على اتفاقية السلام في الخامس عشر من الشهر الجاري في البيت الأبيض. وكان كريستيان تيبرينج-جيده، عضو البرلمان النرويجي عن الحزب التقدمي اليميني، قد رشّح الرئيس الأمريكي لجائزة نوبل للسلام لعام 2021 لمساهمته في إبرام معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل. وأشار كريستيان إلى أنه يرشّح ترامب «لمساهمته في السلام بين إسرائيل والإمارات، إنه اتفاق متميز».

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