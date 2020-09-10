%93 الإنجاز في مركز زايد لغسيل الكلى

المصدر: دبي - البيان

اطلع وفد من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، برئاسة أحمد درويش المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، ووفد من هيئة الصحة بدبي برئاسة المهندس علي المنصوري، مدير إدارة الهندسة والمعدات الطبية، على سير عمل بناء مركز زايد لغسيل الكلى، الواقع في منطقة الطوار الثالثة، حيث تم إنجاز ما نسبته 93% من إجمالي الأعمال، ليستقبل الحالات قبل نهاية العام الجاري.

وكانت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أرست عقد تطوير المركز بقيمة 36.818.000 مليون درهم، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر إلى جانب الجمعيات الخيرية المساهمة وهي جمعية «دار البر» وجمعية «بيت الخير» وجمعية «دبي الخيرية»، إلى جانب مساهمة بنك دبي الإسلامي وبنك نور، بحيث تنوعت أهداف المساهمات لتتضمن البناء والإنشاء والتصميم، إضافة إلى التجهيزات اللوجستية للمركز.

واطلّع الوفد بشكل مفصل على تقدم سير أعمال المشروع الذي يشهد تقدماً ملحوظاً في أعمال التشطيبات النهائية للمباني الرئيسية إيذاناً بافتتاحه قريباً لاستقبال الحالات المرضية، حيث أثنى المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري على مستوى تجهيزات المركز، مثمناً الجهود المبذولة في إتمام سير الأعمال رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، متمنياً أن يكون ضمن المؤسسات الطبية الرائدة في دبي ليكون بوابة للسياحة العلاجية في الإمارة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة لخدمة أفراد المجتمع.

تجهيزات

سيضم مركز زايد لغسيل الكلى وحدة لغسيل الكلى خارج المستشفى، وهي عبارة عن مرفق طبي مرخص يوفر خدماته لمرضى غسيل الكلى على أساس منتظم، كما سيقدم المركز خدمات التدريب على غسيل الكلى في المنزل، وسيخصص 30% من الطاقة الاستيعابية للمركز والمقدرة بسعة 40 سريراً للحالات المرضية التي يتم تحويلها من قبل الجمعيات الخيرية المساهمة في المشروع.

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