حصة تهلك: 50 % من المشاركين بـ«الإمارات تتطوع» نساء

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أكدت حصة تهلك، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع»، والتي وُجدت بمبادرة اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، تمكنت منذ إطلاقها في أبريل الماضي من استقطاب ما يقارب 22 ألف متطوع ومتطوعة، نحو 50% منهم من النساء، من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، الذين تكاتفوا لتقديم خدمات نوعية في التصدي للجائحة، وهو ما يؤكد حضور المرأة المستدام في مختلف المناسبات ولا سيما وقت الأزمات.

وأوضحت حصة تهلك أن المرأة الإماراتية أثبتت منذ بداية تعاملها مع الجائحة، قدرتها الفائقة على تحمّل المسؤولية الأسرية والوطنية والتنموية في آن معاً، فهي ربة بيت وأم وموظفة ومتطوعة، وتقف في الصفوف الأولى مع شقيقها الرجل في مختلف الظروف والأوقات.

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