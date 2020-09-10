«دبي للمستقبل» وبلدية دبي تطلقان «مستقبل تكنولوجيا البناء»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل وبلدية دبي، إطلاق برنامج «مستقبل تكنولوجيا البناء»، ضمن مبادرة «مسرعات دبي المستقبل»، بمشاركة 10 شركات إماراتية وعالمية، بهدف ابتكار حلول نوعية، تقوم على توظّيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير خدمات الرقابة والتفتيش في المباني، ونظم مراقبة جودة مشاريع البناء، وضمان التزام عمليات البناء بالمعايير والشروط المعتمدة في مدن المستقبل. ويدعم البرنامج جهود تعزيز الشراكات الفعالة بين الجهات الحكومية والشركات العالمية والناشئة لتوظيف التكنولوجيا المبتكرة والارتقاء بأداء القطاعات الحيوية والمستقبلية في دبي ودولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

مدن المستقبل

وأكد المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن تسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة يمثل ركيزة رئيسية في تصميم وتطوير مدن المستقبل، وأن بلدية دبي حريصة على تبني أحدث التطبيقات المبتكرة واستشراف التوجهات المستقبلية والناشئة، لتعزيز مكانة دبي الرائدة كونها أفضل مدينة ذكية عالمية، ووجهة مفضلة للعيش والعمل والإبداع.

وقال: «تجسد هذه الشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل التزام بلدية دبي بالعمل مع مختلف الجهات الحكومية والشركات الناشئة ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لرسم ملاح مستقبل البناء، ومواكبة التغيرات المتسارعة عبر التقنيات الحديثة، التي تسهم بتعزيز مستويات الكفاءة والفعالية والجودة وتسريع إنجاز أعمال التشييد والبناء».

الحلول الذكية

من جهته، أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن استراتيجية المؤسسة، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تركز على تسريع تبني الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز الاستثمارات في الأبحاث والتطوير، وتفعيل دور التكنولوجيا المتقدمة والحلول الذكية لمواجهة مختلف التحديات وتحويلها إلى فرص.

وقال: «يأتي إطلاق برنامج «مستقبل تكنولوجيا البناء» بالشراكة مع بلدية دبي، في إطار توظيف الفرص الواسعة التي توفرها «مسرعات دبي المستقبل» وشبكة علاقتها المتنوعة مع الجهات الحكومية والشركات العالمية والناشئة في دولة الإمارات وخارجها، بما يسهم بتقديم حلول جديدة تسهم في تعزيز معايير الجودة واستشراف التحولات في قطاع البناء بالاستفادة من التكنولوجيات المستقبلية».

وتتضمن المرحلة الأولى من البرنامج تعريف شركات التكنولوجيا المتنافسة بأهداف التحديات، التي وضعتها بلدية دبي وأهم المخرجات المطلوبة، لتعمل الشركات بنهاية هذه المرحلة على تطوير مشاريعها وتقديم تصوراتها حول الحلول التقنية، التي تقترحها من أجل تطوير نظم رقابة نوعية في قطاع البناء.

وتشمل قائمة الشركات المشاركة كلاً من «إنفراليتكس» الإماراتية، و«فالكون فيز» السعودية، و«بيم 6 دي» الإسبانية، و«جلاس» الأسترالية، و«وينجترا» السويسرية، و«يو آي بي» من سنغافورة، وشركتي «اير وركس» و«إن أكس تي روبوتكس» من الولايات المتحدة الأمريكية، وشركتي «إنوفير» و«أنماند لايف» من المملكة المتحدة. وستتأهل 5 شركات للمرحلة الثانية من البرنامج بناء على مجموعة من معايير التقييم، التي ستطبقها لجنة متخصصة تركز على المفهوم العام المقترح للفكرة ونموذجها الاختباري، وتكاليف تطبيقها، والإطار الزمني لتنفيذ المشروع، وتبنيه لأفضل الحلول التكنولوجية وقابلية تطبيقها.

وتشهد المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج تخصيص مساحة عمل مشتركة للشركات، التي سيتم اختيارها للعمل مع بلدية دبي لتطبيق المشروع ميدانياً بشكل مباشر، لضمان سرعة الإنجاز، وقياس النتائج.

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