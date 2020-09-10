زكي نسيبة يلتقي السفير الفرنسي بمناسبة انتهاء عمله

المصدر: أبوظبي - وام

اجتمع معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، أمس، مع لودوفيك بوي، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في الإمارات.

وشكر معالي الوزير خلال اللقاء الذي عُقد عبر منصة «زووم» السفير الفرنسي على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله لتطوير وتعزيز العلاقات المميزة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

كما أكد معاليه أهمية العلاقات الإماراتية الفرنسية وما تحمله من عمق استراتيجي وإرث تاريخي في المجالات السياسية، والاقتصادية والثقافية بشكل خاص.. معرباً عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الإماراتية الفرنسية.

من جانبه عبر السفير لوديفيك بوي عن سعادته بالعمل في الدولة، منوهاً بأنه تم إنجاز العديد من المشاريع الثقافية بين البلدين الصديقين، من أهمها جامعة السوربون أبوظبي، متحف اللوفر أبوظبي، عضوية الإمارات في المنظمة الدولية للفرنكوفونية وعدد من المشاريع المشتركة بين البلدين، كما أثنى على جهود الرابطة الثقافية الفرنسية بأبوظبي. وفي ختام اللقاء تمنى معالي الوزير للسفير الفرنسي التوفيق في عمله الجديد.

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