ماجد السويدي يقدم أوراق اعتماده سفيراً للدولة في أندورا

المصدر: أندورا - وام

قدم ماجد حسن السويدي، سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة غير مقيم للدولة لدى إمارة أندورا إلى الأمير المشارك للإمارة غبطة الكردينال إنريكي فيفيس بحضور ماريا أوباتش وزيرة خارجية أندورا، وذلك في قصر أسقفية لا سيو دي أورخيل بمدينة «ييدا» الإسبانية.

ونقل السويدي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للأمير وتمنياتهم لبلاده وشعبه مزيداً من التقدم و الازدهار.

وحمّل الأمير السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. و تمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

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