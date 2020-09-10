760 ألف فحص لياقة طبية ومهنية في «صحة دبي» منذ بداية 2020

دبي - البيان

كشفت هيئة الصحة في دبي، عن إجراء أكثر من 760 ألف فحص لياقة طبية ومهنية منذ بداية العام الجاري لطالبيها من الراغبين بالحصول على تأشيرة الإقامة أو العمل أو التعليم. وقالت ميساء البستاني، مديرة إدارة خدمات اللياقة الطبية بهيئة الصحة في دبي: «إن مراكز فحص اللياقة الطبية التابعة للهيئة والبالغ عددها 13 مركزاً قامت منذ بداية العام الجاري بإجراء 764113 فحصاً منها 664329 للياقة البدنية، و99784 فحصاً مهنياً تشمل اختبارات الدم وتقييمات اللياقة البدنية المتعلقة بطبيعة الوظيفة وفقاً للإرشادات الدولية في هذا المجال». وأشارت البستاني إلى الحرص الذي توليه هيئة الصحة في دبي لنشر وتوزيع مراكز خدمات اللياقة الطبية والمهينة في مختلف مناطق الإمارة لتسهيل الحصول على الخدمة، لافتة إلى وجود 13 مركزاً للياقة البدنية و5 مراكز للفحوصات المهنية تلبي احتياجات المتعاملين من هذه الخدمات الضرورية لسكان الإمارة وزائريها من مختلف دول العالم. ونوهت إلى الخيارات المتعددة لخدمات اللياقة الطبية التي توفرها هيئة الصحة في دبي للمتعاملين مثل: «خدمات اللياقة الطبية العادية، وكبار الشخصيات، وخدمة اللياقة الطبية» على مدار 24 ساعة و48 ساعة.

وقالت البستاني: «إن نسبة سعادة المتعاملين في مراكز اللياقة الطبية والصحة المهنية التابعة لهيئة الصحة بدبي وصلت العام الماضي إلى 92%».

واستعرضت الجهود الحثيثة التي تقوم بها هيئة الصحة لمواكبة التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لخدمة المتعاملين، مشيرة إلى مركز سالم الذكي لفحص اللياقة الطبية والصحة المهنية، التابع لهيئة الصحة بدبي، والذي يعد الأول والأحدث من نوعه عالمياً، والمزود بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الروبوت، وإنترنت الأشياء لقياس المؤشرات الحيوية.

وأشارت إلى الخدمات المتميزة التي يقدمها المركز والذي يعد ثمرة شراكة استراتيجية وتعاون وثيق بين هيئة الصحة في دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ودوره في اختصار وقت العميل من حيث إجراءات التسجيل والفحص الطبي وإصدار الإقامة من 28 ساعة إلى 30 دقيقة فقط.

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