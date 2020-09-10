تعليم يلبي احتياجات سوق العمل

إعداد- رحاب حلاوة

توفر أكاديمية «صيانة الطائرات»، تعليماً عالي المستوى، يلبي احتياجات سوق العمل في قطاع الطيران، وتقدم منهجاً تطبيقياً متقدماً ومتناسقاً، يعتمد على الكفاءة، لضمان تزويد الطلبة بالخبرات المهنية والمهارات العملية الأساسية، التي تساعد في إعداد الطالب للاستمرار في مسيرة التقدم والتطور، في مجالَي التعليم العالي وقطاع الطيران في الدولة.

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مدرسة ينتسب طلابها إلى الأكاديمية في العام الدراسي الجديد

9-12

تستهدف طلبة الصفوف من التاسع إلى الصف الثاني عشر ضمن المسار المتقدم

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مدارس شهدت انطلاق الأكاديمية العام الدراسي الماضي

300 طالب وطالبة منتسبين لدى الأكاديمية

5 أهداف:

1- تحقيق توجّه الدولة في مجال صيانة الطائرات

2- طرح منهج متقدم وعملي لتزويد الطلبة بالخبرة المهنية

3- تأهيل الطلبة لاختبار رخصة صيانة الطائرات

4- تقديم عدد ساعات معتمدة في الكليات التطبيقية

5- تخريج كوادر إماراتية بكفاءة ومعايير عالمية

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