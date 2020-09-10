إدارة الدعوى في محاكم دبي تنظم ورش عمل لشركائها

المصدر: دبي - البيان

تنظم إدارة الدعوى في محاكم دبي، ورش عمل عن إجراءات مكتب إدارة الدعوى بشكل دوري كل نصف عام من السنة لشركائها من مكاتب المحاماة والمؤسسات العقابية ومراكز العضيد، لإبراز أهمية إدارة الدعوى وإجراءاتها التحضيرية وإمكانية الاستفادة منها، وذلك سعياً في تقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للمجتمع للوصول إلى رؤيتها محاكم رائدة متميزة عالمياً.

وقال عدنان الحمادي مدير إدارة إعداد الدعوى في محاكم دبي: «شهد النصف الأول من عام 2020 عقد عدد 3 ورش لشركائنا عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك إثر جائحة كورونا التي يمر بها العالم حالياً»، مؤكداً أن عقد ورش العمل عن بعد، تعتبر بمثابة منصات توفر فرصة لتعلم قيم المستقبل المستدامة ومنهجيات الوصول إلى أهدافهم رغم الظروف والتحديات، وبهذه الحلول البسيطة والفعالة نغرس في المجتمع ثقافة التغيير الإيجابي لتحسين الظروف البيئية.

وأضاف: «نسعى في محاكم دبي من خلال عقد مجموعة من الورش إلى تقديم خدمات ميسرة للمتقاضين، وفق أرقى المعايير والوصول إلى تحقيق رؤية دبي 2021».

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