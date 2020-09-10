سفيرنا لدى أستراليا يستعرض استراتيجية الإمارات في مكافحة الإرهاب

المصدر: كانبرا - وام

استعرض عبد الله علي عتيق السبوسي سفير الدولة لدى أستراليا المحاور الرئيسية لاستراتيجية دولة الإمارات بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، خاصة في ما يتعلق بالتشريعات والقوانين والبرامج الاجتماعية والثقافية والدينية ودور الإعلام في مكافحة التطرف العنيف.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاش افتراضية استضافها المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية، ناقشت قضية مكافحة التطرف العنيف من منظور دولة الإمارات ومعاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، وقضايا المرأة ومساعدات الإمارات لدول حوض الباسيفيك، بالإضافة إلى ملف العلاقات الثنائية بين الدولة وأستراليا.

وسلط الضوء على مراكز محاربة التطرف في الإمارات ودورها في بناء القدرات ومنع العنف ومكافحة الإرهاب ومن ضمن هذه المراكز، المعهد الدولي للتسامح ومركز صواب، بالإضافة إلى مركز هداية لمكافحة التطرف العنيف.

دور رائد

وتناولت الحلقة أيضاً الدور الرائد لدولة الإمارات دولياً ومشاركتها في المبادرات والمنتديات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

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