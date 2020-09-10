«كهرباء الشارقة» تستعرض مشروعاتها ومبادراتها التنموية

المصدر: الشارقة - البيان

نظم نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أول من أمس ضمن مبادرة «تواصل» جلسة حوارية لمسؤولي هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية التي جرى خلالها مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالهيئة، وأبرز مشروعاتها الداعمة للبيئة التنموية في الإمارة.

حضر الجلسة الحوارية التي عقدت في مقر الهيئة، الدكتور المهندس راشد عبيد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وطارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأسماء الجويعد، مدير نادي الشارقة للصحافة، وعدد من مسؤولي الهيئة وممثلي وسائل الإعلام.

وتطرقت الجلسة إلى تطلعات وخطط الهيئة المستقبلية ضمن رؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل المؤسسات العالمية.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، حرص هيئة كهرباء ومياه الشارقة، على ترجمة توجيهات القيادة في وضع الإنسان على قائمة أولوياتها.

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