اقتصادية دبي تغلق متجر أقسام وتغرمه 50 ألف درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت اقتصادية دبي إغلاق متجر أقسام في الإمارة، بسبب عدم التزامه بالإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من كوفيد_19، وتحديداً إجراءات التباعد الجسدي، وذلك خلال إطلاقه حملة عروض ترويجية، أدت إلى حصول تزاحم كبير داخل المتجر.

كما أوضحت اقتصادية دبي أنه إلى جانب إغلاق المتجر، فقد تم فرض غرامة عليه بقيمة 50 ألف درهم، وذلك بعد استدعاء إدارة المتجر. مشددة على أن الجهات المختصة بالدائرة لن تتهاون بشكل من الأشكال مع المحال والمتاجر التي لا تلتزم بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة في دبي.

كما كررت اقتصادية دبي دعوتها لأصحاب المحال التجارية، بضرورة اتباع الارشادات والتدابير التي من شأنها أن تسهم في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى الحد من تفشي الفيروس، إلى جانب الحفاظ على استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة، بعدما نجحت دبي في إعادة فتح وتشغيل مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي أسهم في الحد من آثار الجائحة على مختلف فئات المجتمع.

كما تهيب اقتصادية دبي بضرورة تعاون وتكاتف جهود الجميع في الوقت الراهن، للمحافظة على المكتسبات التي حققتها الإمارة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة. داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية، وذلك عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وجوجل وهواوي، أو عبر الاتصال على الرقم 600545555 أو من خلال الموقع الإلكتروني http://Consumerrights.ae.

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