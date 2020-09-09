حمدان بن زايد يطمئن على الأوضاع الإنسانية للمتأثرين من الفيضانات في السودان

المصدر: وام

أجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتصالا هاتفيا بوفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حاليا في العاصمة الخرطوم لإيصال المساعدات الإماراتية للمتأثرين من الفيضانات في السودان.

واطمأن سموه خلال الاتصال برئيس وفد الهلال الأحمر محمد سالم الجنيبي على الأوضاع الإنسانية للمتضررين، واطلع على سير العمليات الإغاثية التي ينفذها الوفد في عدد من الولايات السودانية الأكثر تضررا من كارثة الفيضانات ووقف سموه على خطط الهيئة الميدانية خلال الأيام القادمة.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الوفد بتعزيز استجابة الهيئة الإنسانية للحد من معاناة المتضررين وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في تحسين أوضاعهم بالصورة التي تتطلبها ظروفهم الراهنة.

وقال سموه إن هذه المساعدات تأتي امتدادا للجهود الانسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة الامارات وقيادتها الرشيدة على الساحة الإنسانية في السودان انطلاقا من التزامها الصادق تجاه الاشقاء.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات لن تدخر وسعاً في سبيل تلبية احتياجات الساحة السودانية من المساعدات التي تلبي احتياجات المتأثرين وتعمل على تخفيف وطأة المعاناة التي يواجهونها حاليا.

مشدداً سموه على أن مبادرات الإمارات في هذا الصدد ستكون مواكبة لحجم الأضرار التي خلفتها كارثة الفيضانات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز