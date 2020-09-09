«اجتماعية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون جمع التبرعات

المصدر: أبوظبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة التي أعدتها لمناقشة هذا التشريع، وذلك لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة وتوفير بيئة آمنة للعطاء.

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي، إن اللجنة وفي إطار حرصها على الخروج بمشروع قانون يلبي ما تشهده الدولة من تقدم في شتى المجالات، عقدت سلسلة من الاجتماعات بحضور ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، وذلك للاستماع إلى آراء وملاحظات جميع المعنيين والمختصين وذوي الخبرة والاختصاص خلال مناقشة مشروع القانون لأهميته لمجتمع الإمارات.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الجوانب، والتي في مقدمتها حوكمة وتنظيم جمع التبرعات، والشفافية في الإفصاح من قبل الجهات التي تقوم بجمعها، والجزاءات التي سوف تقع على من يخالف بنود القانون، حيث لوحظ خلال تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد تنظيم حملات جمع تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص، مؤكداً أن هذا القانون ينظم جمع التبرعات من أجل أن تصل لمستحقيها الحقيقين.

وأشار إلى أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعاتها السابقة على العديد من القوانين المتعلقة بهذا المجال والدراسات الفنية والاجتماعية التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للمجلس، كما عقدت العديد من الاجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون للاستماع إليهم وتبادل الآراء والمقترحات في تعديل ومناقشة بنود مشروع القانون.

اقتراح

وحسب المذكرة الإيضاحية فقد ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين، والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه وتوفير بيئة آمنة للعطاء، حيث هدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.

وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أحال في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها «عن بعد» بتاريخ 5 مايو 2020م، مشروع القانون إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود.شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي، وناعمة عبد الرحمن المنصوري.

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