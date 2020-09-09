شرطة دبي تكرم مواطنين لتعاونهما المتميز في تعزيز الأمن

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم سعادة اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، كل من المواطنة وضحى سالم خميس المطوع، والمواطن محمد عبيد الذيب، وذلك لجهودهما وتعاونهما المتميز مع رجال الشرطة.

وأكد اللواء خليل المنصوري، أن هذا الكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين الشرطة والجمهور، وترسيخ روح المبادرة والتعاون بين الجانبين لبسط الأمن والأمان في المجتمع، منوها إلى أهمية دور الأفراد ومساهمتهم الفاعلة مع الأجهزة الشرطية والأمنية لتعزيز الاستقرار والطمأنينة في المجتمع.

ومن جانبهما، أعرب المواطنان وضحى سالم، ومحمد الذيب عن بالغ تقديرهما لشرطة دبي على هذه اللفتة الطيبة.

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