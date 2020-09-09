توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل 15 الجاري

المصدر: أبوظبي، وام

أعلنت وزارة الخارجية أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل سيتم توقيعها يوم ١٥ سبتمبر الجاري، ويتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين إلى واشنطن يوم 15 سبتمبر الجاري بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل بحضور بنيامين نتانياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل.

من جهة ثانية استعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع بيتر سيراتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة في جمهورية المجر، خلال استقبال سموه له أمس في أبوظبي، معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ودورها في ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.

إلى ذلك أكدت إيطاليا أن إعلان معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل يمثل تطوراً مهماً لتوازن الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مقابلة صحافية لوزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الذي أكد أيضاً أن بلاده حافظت دائماً على موقف متوازن وحواري مع العالم العربي ومع إسرائيل.

وأعرب دي مايو عن أمله في أن يتخذ اتفاق وقف الضم، بموجب المعاهدة طابعاً دائماً.



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