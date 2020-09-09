«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس.. القرار رقم (28) لسنة 2020م بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية.

ونص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة القاضي سالم علي مطر الحوسني - رئيس محكمة الشارقة الشرعية الاتحادية - وعضوية كل من: اللواء سيف محمد الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، نائباً للرئيس، والمحامي العام أنور أمين الهرمودي، رئيس نيابة الشارقة الكلية، عضواً، وخميس بن سالم السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، عضواً، وعفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، عضواً ومقرراً، وموضي بنت محمد الشامسي، رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية، عضواً، ومحمد عبدالله الزرعوني، مدير منطقة الشارقة الطبية، عضواً، والعميد جمال فاضل العبدولي، مدير إدارة الجنسية والهوية بالشارقة - الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عضواً.

كما أصدر المجلس - خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم - القرار رقم (29) لسنة 2020م بشأن لائحة رسوم معهد الشارقة للتراث، والذي نص على أن تُعتمد الرسوم المحددة في الجداول المرافقة لهذا القرار في مقابل الخدمات والبرامج الدراسية التي يُقدمها المعهد وتُحصل من قِبله وتؤول حصيلة تلك الرسوم إلى الخزينة العامة لحكومة إمارة الشارقة.

وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بتطوير العمل الحكومي وتوفير أفضل الخدمات لكل القاطنين على أرض إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة المالية المركزية حول أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة، للربع الثاني لعام 2020م، وتضمن التقرير المؤشرات البيانية للموازنة العامة وجداول المقارنة بين الإيرادات والصادرات للربع الثاني لعام 2020م للدوائر المركزية واللامركزية والهيئات المستقلة في الإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز