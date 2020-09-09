جمعية الصحفيين تنعى محمد صالح

المصدر: (دبي - البيان)

نعت جمعية الصحفيين الإماراتية، الراحل محمد صالح صفر الهرمودي، مدير مكتب جريدة الاتحاد في الشارقة سابقاً، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الأول بعد صراع طويل مع المرض.

وقال مجلس إدارة الجمعية: يعد الراحل من الرعيل الأول من الإعلاميين، ومن أوائل الصحفيين الإماراتيين الذين برزوا وأبدعوا في العمل الصحفي مع بدايات قيام دولة ‫الإمارات العربية المتحدة، وان سيرته المهنية والشخصية طوال مسيرته الصحفية وعطاءه جعلته يحظى باحترام وتقدير الجميع.

وأضاف المجلس أن الراحل هو أول صحفي إماراتي يكتب عموداً يومياً في ‫جريدة الاتحاد في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، تحت عنوان «يا أهل بلدي»، وتناول فيه العديد من القضايا المحلية والاجتماعية بالنقد الملتزم والبناء، كما عمل في قسم المحليات بالجريدة، وشارك في إعداد عدد من التحقيقات الصحفية الميدانية.

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