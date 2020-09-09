«إسلامية دبي» تستعد لإطلاق «ملتقى العلم»

المصدر: (دبي - البيان)

تستعد إدارة البرامج المعرفية الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لإطلاق برنامج ملتقى العلم في دورته السادسة 2020/2021 خلال شهر سبتمبر في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، وهو برنامج يهدف إلى تأصيل العلم الشرعي الوسطي الصحيح القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وينطلق البرنامج في الفترة من الرابع عشر من شهر سبتمبر إلى 24 من شهر مارس من العام 2021، ويتضمّن البرنامج منظومة الآداب الشرعية لابن عبد القوي، وشرح العقيدة الطحاوية، وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدي، فضلاً عن تفسير سورة الكهف، يقدمها نخبة من المحاضرين كعمار بن طوق، والشيخ عزيز العنزي، والشيخ عبد الله الحمادي، وعواطف الشحي.

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