«الإمارات للتنمية الاجتماعية» تطلق الدورة الـ3 لجائزة التميز

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أعلن مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، عن إطلاق جائزة التميز الاجتماعي في دورتها الثالثة لعام 2020، وافتتاح المكتبة الالكترونية في موقع الجمعية، وإعادة افتتاح مقر جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بناءً على الإشعار المقدم من وزارة تنمية المجتمع للجمعيات ذات النفع العام، وناقش المجلس خطة عمل مراكز الجمعية حتى نهاية العام، وتم استعراض إنجازات الأنشطة والفعاليات لشهري يوليو وأغسطس.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2020، في مقر الجمعية بمدينة صقر بن محمد، برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف رئيس مجلس الإدارة، وبحضور سمية حارب عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجلس الإدارة، وخلف سالم بن عنبر نائب الرئيس المدير العام للجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية.

فئات الجائزة

وأوضح خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس المدير العام لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة أن جائزة التميز الاجتماعي في دورتها الثالثة لعام 2020، جائزة استثنائية في زمن جائحة كورونا وتتضمن 5 فئات: «فئة الشخصية الاجتماعية المتميزة، وفئة العمل الاجتماعي المتميز (أفراد – مؤسسات)، وفئة العمل الخيري المتميز (أفراد – مؤسسات)، وفئة أفضل الممارسات المبتكرة لاستمرارية الخدمات المجتمعية وقت الأزمات والطوارئ، وفئة دعم المشاريع الاجتماعية».

معايير

وأشار إلى أن الجائزة موجهة للمؤسسات الاجتماعية والشخصيات الاجتماعية المتميزة ومؤسسات العمل الخيري والمشاريع الاجتماعية على مستوى الدولة، وتكون المعايير بشكل مبسط وسهولة للتنفيذ بما يتناسب مع الوضع العام للدولة في جائحه كورونا، وإمكانية عرض المعايير على شكل فيديو للبرنامج المقدم.

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