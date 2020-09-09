إيطاليا: المعاهدة تطوّر مهم لتوازن الشرق الأوسط

المصدر: (روما - وكالات)

أكدت إيطاليا أن إعلان معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل يمثل تطوراً مهماً لتوازن الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مقابلة صحافية لوزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الذي أكد أيضاً أن بلاده حافظت دائماً على موقف متوازن وحواري مع العالم العربي ومع إسرائيل.

وأعرب دي مايو عن أمله في أن يتخذ اتفاق وقف الضم، بموجب المعاهدة طابعاً دائماً ويفضل استئناف المفاوضات بين الطرفين على أساس حل الدولتين العادل والمستدام، الذي يمكن أن يشكل حقاً نقطة تحول لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية.

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