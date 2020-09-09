عبد الله بن زايد ونظيره المجري: معاهدة السلام ترسخ استقرار المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بيتر سيراتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة في جمهورية المجر.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في أبوظبي - بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات والمجر، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها الصحة والتعليم والاستثمار.

وتناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. واستعرضا معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ودورها في ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.

وناقش سموه ووزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري مستجدات جائحة فيروس كورونا، وأهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك من أجل احتواء تداعياته والتوصل إلى لقاح للمرض.

ورحب سموه، بزيارة بيتر سيراتو، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة. من جانبه أعرب بيتر سيراتو عن تطلع بلاده لتعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات، وتطوير آفاق التعاون في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة إقليمياً ودولياً.

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