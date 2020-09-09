عبدالعزيز النعيمي يكرّم الفائزين في «صيفنا سعادة»

المصدر: عجمان - وام

شهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بحضور معالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع حفل اختتام فعاليات وأنشطة البرنامج الصيفي لإمارة عجمان «صيفنا سعادة» والذي نظمته حكومة عجمان بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي وبرعاية ودعم من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي وشارك فيه أكثر من ستة آلاف و414 مشاركاً من مختلف فئات وشرائح المجتمع فيما تفاعل مع الحدث في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة وموقعها الإلكتروني أكثر من 53 ألف متفاعل.

وحضر الحفل الختامي اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والعميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان وحصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع وعبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط ومسؤولو الجهات الداعمة والمساهمة في فعاليات وأنشطة البرنامج.

واطلع الشيخ عبدالعزيز النعيمي ومرافقوه في بداية فعاليات الحفل الذي أقيم في مركز عجمان (x) التابع لدائرة البلدية والتخطيط على أبرز نتاجات الفعاليات التي تضمنها البرنامج والنتائج التي تم تحقيقها. وفي ختام الحفل كرم الشيخ عبدالعزيز النعيمي الفائزين في المسابقات والفعاليات المتنوعة إضافة إلى تكريم الجهات المساهمة والمتعاونة.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي: «لا يزال المجتمع الإماراتي بكل نسيجه ومكوناته هدفاً لمبادراتنا المجتمعية ولذا انطلقنا في هذا البرنامج من الأسرة الإماراتية فاستثمرنا مواهب الأبناء واستفدنا من خبرات الآباء وسعينا لأن نرسخ تراث الأجداد».

نجاح

قالت معالي حصة بو حميد: إن نجاح البرنامج الصيفي لحكومة عجمان هو نجاح لنا جميعاً كونه انطلق من الأسرة الإماراتية وعزز الكثير من الأسس والمفاهيم المجتمعية في نفوس أبنائنا، مشيرة إلى أن هذا النوع من المبادرات يعد خطوة صحيحة على طريق التنمية التي تحتاج إلى تعاون الجميع من جهات ومؤسسات وأفراد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز