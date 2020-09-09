تفاهم بين «السلامة الغذائية» و«تدوير» لتعزيز الأمن الحيوي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، مذكرة تفاهم لتطوير مجالات العمل وآليات تقديم الخدمات المشتركة، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي والسلامة الغذائية والتخلص السليم والآمن من النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة، بما يخدم أهداف حكومة أبوظبي، ويضمن أعلى مستوى من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة.

وتمت إجراءات التوقيع باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد بمشاركة سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير». وحددت مذكرة التفاهم أربعة محاور للعمل المشترك والتعاون بين الهيئة و«تدوير»، حيث يختص المحور الأول بالتخلص السليم والآمن من النفايات الغذائية والزراعية بشقيها العضوي وغير العضوي، إضافة إلى المخلفات الحيوانية والمبيدات الزراعية والأدوية والمستلزمات البيطرية.

ويختص المحور الثاني بتعزيز متطلبات الأمن الحيوي من خلال الدراسات المشتركة في مجال الفحوص المخبرية الخاصة بنواقل الأمراض الوبائية الحيوانية والمعدية، مع العمل على تطوير خريطة وبائية متكاملة.

ويركز المحور الثالث على مجالات السلامة الغذائية، حيث تنص مذكرة التفاهم على تطوير أنظمة الترخيص المشتركة من خلال إدخال بعض الاشتراطات للحد من قيام المنشآت الغذائية ببيع مخلفات زيوت الطهي أو أية مخلفات أخرى يتم تحديدها مستقبلاً للجهات غير المرخصة من قبل «تدوير».

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