تحول رقمي في قطاع الطاقة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

يؤدي قطاع الطاقة في أبوظبي دوراً محورياً في منظومة التحول الذكي لحكومة أبوظبي من خلال تطبيق خطة متكاملة للتحول الرقمي لكافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمتعاملين لتصبح متوافرة عبر المنصات الرقمية المعتمدة في الإمارة.

ويمتلك قطاع الطاقة بنية تحتية رقمية متينة مكنته من تحويل أغلب الخدمات رقمياً في إطار المساعي لاختصار الوقت والجهد لإنجاز المعاملات وتقديم خدمات المياه والكهرباء والتراخيص وغيرها وفق أعلى معدلات الجودة والكفاءة في العالم.

فخلال وقت قياسي أصبح قطاع الطاقة نموذجاً للتحول الذكي من خلال طرح 109 خدمات رقمية عبر مختلف المنصات الحكومية، والتي تمثل نسبة 76.2% من إجمالي الخدمات التي يقدمها القطاع في الإمارة.

وخلال الأشهر الماضية، ساهمت الخدمات الرقمية لقطاع الطاقة في أبوظبي في استمرار الأعمال خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من خلال طرح المزيد من خدمات القطاع عبر المنصات الرقمية للجهات العاملة في القطاع بجانب منصة الخدمات الرقمية الموحدة لحكومة أبوظبي «تم».

دعم

من جانبه، أكد المهندس محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن قطاع الطاقة في الإمارة يمتلك منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية في إطار المساعي لتحويل أغلب الخدمات رقمياً من خلال المنصات الرقمية المختلفة، حيث توفر حكومة أبوظبي كافة السبل والإمكانات والدعم الفني والتقني من أجل تعزيز التحول الرقمي في قطاع الطاقة ومختلف القطاعات الحيوية في الإمارة في إطار تنفيذ رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة في تحويل أبوظبي إلى نموذج عالمي للمدن الذكية.

وقال: «أثبتت الفترة الماضية كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والرقمية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، بجانب فعالية الخدمات الرقمية في استمرار نشاط قطاع الطاقة وضمان حصول كافة المتعاملين على الخدمات بأعلى معايير الجودة خلال أزمة تفشي وباء كورونا».

ويبلغ عدد الخدمات الرقمية المقدمة من قبل قطاع الطاقة في أبوظبي 109 خدمات، بواقع 47 لشركة أبوظبي للتوزيع، و51 لشركة العين للتوزيع، و33 خدمة تمثل إجمالي خدمات دائرة الطاقة. وتمثل الخدمات الرقمية ما نسبته 76.2% من إجمالي الخدمات البالغ عددها 143 خدمة، منها 55 خدمة لشركة أبوظبي للتوزيع، و55 لشركة العين للتوزيع.

بينما بلغ عدد المعاملات المنجزة من خلال القنوات الرقمية في قطاع الطاقة خلال النصف الأول من 2020 نحو مليوني معاملة، بواقع نحو 1.59 مليون معاملة لشركة أبوظبي للتوزيع، وأكثر من 400 ألف معاملة لشركة العين للتوزيع، و13 معاملة لدائرة الطاقة في أبوظبي حيث بلغت نسب استخدام القنوات الرقمية للجهات الثلاث 96% 95% و100% على التوالي خلال الفترة نفسها.

خدمات

قال المهندس محمد الفلاسي: «نعمل بالشراكة مع مختلف الجهات المرخصة والعاملة في قطاع الطاقة في أبوظبي بجانب هيئة أبوظبي الرقمية التي تقود عملية التحول الذكي في خدمات الإمارة ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز جهودنا المشتركة من أجل زيادة نسبة الخدمات الرقمية إلى نحو 92% من إجمالي خدمات القطاع من خلال المنصات الرقمية المتوافرة».

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