«صحة» تعيد افتتاح معهد التأهيل والعلاج الطبيعي في مستشفى العين

المصدر: أبوظبي - البيان

أعادت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، افتتاح معهد التأهيل والعلاج الطبيعي التابع لمستشفى العين، والذي يشغل مبنى خاصاً منفصلاً عن المبنى الرئيسي للمستشفى، ويقدم خدمات عالية الجودة ومتخصصة للتأهيل البدني، تتضمن العلاج الطبيعي، والعلاج المهني، وأمراض النطق واللغة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية. وقالت سمية الحمادي، مدير معهد التأهيل والطب الطبيعي التابع لمستشفى العين إحدى منشآت شركة «صحة»: «إن قسم التأهيل مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة، ويقدم خدماته لجميع أهالي مدينة العين».

رعاية

وأضافت: «إن قسم التأهيل يقدم الرعاية لأصحاب الهمم، والمرضى الذين يتعافون من مرض أو عملية، والمرضى الذين يعانون من صعوبات في التعلم، واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، والذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، ومرضى الشيخوخة، بالإضافة للتجبير، والتدخلات للأطفال والبالغين الذين تم تشخيصهم باضطرابات النطق واللغة، واضطرابات المعالجة السمعية وفقدان السمع، والسمع وأنظمة الاتصالات المعززة والبديل».

وأوضحت أن قسم التأهيل في مستشفى العين، يقدم كذلك الرعاية وإعادة التأهيل للمرضى المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لإعادة التأهيل العصبي، وجراحة العظام والرياضة، وإعادة التأهيل القلبي الوعائي والرئوي، ولأمراض الروماتيزم، والأطراف الاصطناعية والتقويم.

سلامة

يحرص مستشفى العين على المحافظة على سلامة المرضى لدى زيارة المستشفى من خلال تطبيق إجراءات السلامة والأمان الصارمة التي تهدف إلى حماية المرضى والموظفين. ويشمل ذلك أعمال التطهير والتعقيم عند الدخول إلى المنشأة، بالإضافة إلى فحص درجة الحرارة عند المداخل ووضع حواجز زجاجية بين موظفي الاستقبال والمرضى عند التسجيل، وتصميم الغرف تماشياً مع إرشادات التباعد الجسدي.

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