«دبي لرعاية النساء والأطفال»: 6 خدمات مطورة للأطفال المعنفين

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

كشف غنمية البحري مدير إدارة الرعاية و التأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لـ«البيان»:«أن المؤسسة تقدم 6 خدمات رئيسية للأطفال المعرضين للعنف في مبنى «فيلا الأطفال» الجديد الذي تم افتتاحه في شهر مارس الماضي، وهي:«إجراء تقييم شامل للأطفال والتعرف على بياناتهم بغرض تقديم الرعاية الشاملة لهم بما يتناسب مع احتياجاتهم، وتقديم كافة خدمات الإيواء للطفل ومن ضمنها توفير المأكل والمشرب والملبس بالإضافة إلى تقديم الرعاية الطبية بما فيها الفحوصات الطبية والتطعيمات اللازمة بواسطة الممرضة المشرفة.

كما تقدم للأطفال خدمة الأم البديلة التي تقوم بالإشراف عليهم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية والعاطفية لهم وتقديم الحب والاهتمام والرعاية.

وتقدم لهم المؤسسة بحسب غنيمة البحري كذلك برامج الدعم والتمكين النفسي للأطفال مثل العلاج باللعب، وتعديل السلوك، بالإضافة إلى برامج الدعم والتمكين الاجتماعي للأطفال مثل دراسة الحالة الاجتماعية للطفل وذويه، والزيارات الميدانية وتلبية كافة المنافع الاجتماعية للطفل، وأخيراً تقديم الدعم القانوني، ويشمل تقديم الاستشارات لذوي الأطفال أو القائم على الرعاية وتقييم الأسر القادرة على احتضان الطفل بما فيها المتابعات القانونية مع الجهات ذات الصلة سواء داخل الدولة أو خارجها.

برامج

وأشارت إلى أن هناك برامج إضافية وأنشطة متنوعة تقدم للأطفال الذين يتم إيواؤهم في الدار، من أهمها، برامج التعليم النظامي للأطفال أي إلحاق الأطفال بسلك التعليم النظامي وفقاً لمستوياتهم التعليمية، إلى جانب برامج الأنشطة الترفيهية للأطفال والمتمثلة في الرحلات، واستضافة فعاليات داخلية في المؤسسة، وتنظيم دورات تعليمية وترفيهية.

تأهيل وتدريب

وأكدت مدير إدارة الرعاية و التأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال:«أنها تشترط في جميع مقدمي الرعاية للأطفال الذين يعملون في دار الإيواء بالمؤسسة، أن يكونوا مؤهلين ومدربين، حيث لابد من توافر عدة متطلبات أساسية لديهم، وتحرص المؤسسة على تقديم عدد من البرامج التأهيلية والتدريبية للموظفات المشرفات على الأطفال، والتي تهدف لتثقيفهن بجوانب الرعاية الهامة في حياة الطفل مثل الصحية، والنفسية، والتربوية، والاجتماعية، فضلاً عن التعامل مع الأطفال من مختلف المراحل النمائية».

وأوضحت أن:«هناك نوعين من البرامج التدريبية التي توفرها المؤسسة للمشرفات وهي: التدريب الداخلي: والذي يتضمن عدداً من الورش التثقيفية في مجال الطفولة ويتم إعدادها وتقديمها من قبل مختصين في مجال الصحة النفسية ويهدف إلى زيادة المعرفة في التعامل مع الأطفال الذين يتعرضون للإساءة والعنف».

والتدريب الخارجي، ويشمل دورات وبرامج تخصصية مهنية عالية ويتم الاستعانة بخبراء في مجال علم الطفولة، ويتم ترشيح المشرفات لحضور ورش ودورات ومؤتمرات خاصة في مجال الطفولة بشكل دوري.

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