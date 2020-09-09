4585 تحقيقاً «عن بُعد» لـ«النيابة الاتحادية» منذ بداية «كورونا»

أشارت إحصائية نشرتها النيابة العامة الاتحادية أمس، إلى أن إجمالي عدد التحقيقات التي أجرتها منذ إقرار حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، ضد جائحة «كورونا» المستجد، وتحديداً خلال الشهور الـ 6 الماضية وصل إلى 4 آلاف و585 تحقيقاً، تمت باستخدام خاصية «الفيديو كونفرنس».

وتعد هذه الأرقام مؤشراً واضحاً لنجاح المبادرات التي أقرتها النيابة الاتحادية خلال جائحة كورونا في شأن مواصلة وتعزيز دورها في الحفاظ على حقوق الأفراد، وتحقيق الطمأنينة وإشاعة جو الثقافة القانونية واحترام الآخر في المجتمع، من خلال تطبيقها لنظام عصري وفعّال وعادل في العمل القضائي.

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