إقبال على علوم الحاسوب في «أمريكية الشارقة»

المصدر: (دبي - نورا الأمير )

أكد الدكتور فادي العلول رئيس قسم هندسة علوم الحاسوب في الجامعة الأمريكية بالشارقة أهمية تخصص علوم وهندسة الحاسوب وتعاظم دوره في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيراً إلى أن التحول الرقمي بات إجبارياً وليس اختيارياً ولا مكان لمن يختار خلاف ذلك، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في منع انتشار المرض والبحث عن علاج لمواجهته والقضاء عليه.

وأفاد أن تخصص هندسة علوم الحاسوب يشهد إقبالاً كبيراً من قبل الطلبة المستجدين في الجامعة، حيث يعتبر الأكبر بين الأقسام من حيث عدد طلبته الذين تجاوزا الـ 530 طالباً وطالبة العام الدراسي الماضي، متوقعاً أن يتجاوز العدد في العام الدراسي الجديد 600 طالب، مبيناً أن فيروس كورونا كشف أهمية التخصص في حل المشكلات الصحية.

وقال إن كل المؤتمرات العلمية والدولية المتخصصة باتت تتطرق إلى التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، والإمارات سباقة في الاستثمار بهذا القطاع الحيوي والمهم، ففي عام 2017 أوجدت وزارة الذكاء الاصطناعي، كما أعلنت استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، واستثمرت في أنشطة عدة منها مدينة دبي الذكية، فيما حولت الحكومات على مستوى مناطق الدولة خدماتها إلى ذكية وإلكترونية ويوجد توجه لإدخال مادة علوم الحاسوب في المناهج المدرسية.

وحدد العلول مرتكزات توضح تأثير التكنولوجيا الكبير ودورها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ممثلاً بتأثير الذكاء الاصطناعي وقدرته على تنبؤ أماكن انتشار المرض حسب حركة خطوط الطيران والقطارات وتحرك الناس، وتحليل الشخص وأعراض المرض من خلال سماته العامة والمؤشرات الحيوية لديه، ومساعدة التكنولوجيا في تسريع المعاملات الصحية والطبية، كما ساعد الذكاء الاصطناعي في تسيير الطائرات من دون طيّار التي تساعد على نقل الأدوية للمرضى وخلافه، بطريقة سريعة ورخيصة وآمنة.

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