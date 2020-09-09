مجلس قيادات الشرطة في الداخلية يناقش تدابير مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس المجلس، الاجتماع التاسع لسنة 2020، وذلك بتقنية «الاتصال عن بعد»، وبحضور أعضاء المجلس من قادة الشرطة وكبار الضباط بوزارة الداخلية.

وناقش المجلس الإنجازات التي حققها فريق عمل وضع آليات العمل والإجراءات الخاصة بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» على مستوى الدولة، ونوعية المخالفات المرتكبة من الجمهور وعددها، والإجراءات المتخذة بحقهم لمنع تكرار تلك المخالفات، إلى جانب التنسيق بين فرق العمل المختلفة والشركاء الاستراتيجيين لوزارة الداخلية.

كما اطلع المجلس على نتائج تجربة القيادة العامة لشرطة دبي فيما يتعلق بالاستعلام عن الحالات الجنائية في القضايا المالية، وعدد المستفيدين من هذه الخدمة، وعدد القضايا التي ساهم في إغلاقها البرنامج، وإمكانية الاستعلام عن الوضع الجنائي في القضايا المالية، وبحث تطبيقه على مستوى الدولة بشكل عام».

حضر الاجتماع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء الشيخ سلطان النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني في الدولة، واللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، والعميد الدكتور علي الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بالوزارة، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد عبد العزيز الأحمد، نائب المدير العام للشرطة الجنائية، الأمين العام لمجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، والعميد عبد الله خميس الحديدي، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد سعيد توير السويدي، نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، والعقيد الدكتور فيصل الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.

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