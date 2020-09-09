تخريج 26 منتسباً لبرنامج «استشراف المستقبل» في حفل افتراضي

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والدكتور مثنى غني عبدالرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات الحفل الافتراضي لخريجي الدفعة الثانية من برنامج استشراف المستقبل والبالغ عددهم 26 منتسباً من «إقامة دبي» وجهات أخرى، وذلك بحضور مساعدي المدير العام ونوابهم ومديري الإدارات في إقامة دبي والهيئة التدريسية في الجامعة الأمريكية في الإمارات.

وقال اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي خلال الحفل: «راهنت قيادتنا الرشيدة بكوادرها البشرية وقدرتهم على صناعة المستقبل والارتقاء بمستوى عمل المؤسسات والقطاعات في الدولة.

وأدركنا اليوم أن نجاح مؤسساتنا وقطاعاتنا هم كوادرنا الوطنية الذين أثبتوا قدرتهم على الإنجاز والإبداع والابتكار في شتى المجالات، وما تحقق إلى الآن من نجاحات كتشغيل أول مفاعل نووي سلمي في العالم العربي ومسبار الأمل وغيرها من المشاريع هي خير برهان على قدرات كوادرنا الوطنية الشابة على صناعة المستقبل».

متغيرات

وأضاف اللواء المري: «لقد شهدنا بأن العالم يمر بموجة من المتغيرات المتسارعة وخير مثال تجربتنا في التصدي لأزمة «كوفيد 19»، حيث إنه رغم الظروف الاستثنائية لم يتوقف عمل القطاعات، وعملنا بكل جد وتفانٍ في إقامة دبي على تقديم خدماتنا ومبادراتنا بكل كفاءة بل إننا لم نتوقف عند هذا الحد، بل عملنا على استكمال كافة برامجنا التعلمية والمهنية».

ومن جانبه قال الدكتور مثنى غني عبدالرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات: «يسعدني أن نجتمع معكم اليوم لتخريج الدفعة الثانية من برنامج «استشراف المستقبل» الذي كان ثمرة تعاون بين الجامعة الأمريكية في الإمارات وإقامة دبي». وأكد أن هذا البرنامج سيحقق الرشاقة المؤسسية في القطاعين الخاص والعام من خلال اتباع أساليب وأنماط جديدة للعمل.

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