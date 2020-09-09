شرطة دبي تناقش الخدمات الاستباقية للجمهور

المصدر: (دبي - البيان)

أجرى اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، حواراً «عن بعد»، مع ما يزيد على 360 مشاركاً من المتعاملين مع شرطة دبي، ضمن جلسة تطويرية حملت عنوان: «الخدمات الاستباقية»، وذلك ضمن سلسلة جلسات حوارية لتطوير الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي للجمهور، والتي ينظمها مجلس الابتكار في شرطة دبي.

وقال اللواء العبيدلي: «إن شرطة دبي حريصة على تقديم خدمات راقية للمتعاملين، بما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي كمؤسسة أمنية وخدمية ومجتمعية بالدرجة الأولى، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، وإشراك المتعاملين في مثل هذه الجلسات، يعزز من مستوى التواصل بين المؤسسة والجمهور».

وتناول اللواء العبيدلي في الحوار، مستقبل الخدمات الاستباقية التي تقدمها شرطة دبي للجمهور، بهدف التعرف على احتياجات واقتراحات وشكاوى المتعاملين، إلى جانب الاستفادة من المبادرات المقدمة من الجمهور، والأخذ بها في تطوير الخدمات.

وجرى خلال الجلسة الحوارية استعراض مفهوم الخدمات الاستباقية، وآلية تحويلها من خدمات تقدم بالطرق التقليدية، إلى خدمات رقمية مبتكرة وذات إجراءات سلسة ومترابطة، تختصر رحلة المتعامل.

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