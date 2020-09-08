الحمادي: مصاب بكورونا نقل العدوى لـ 45 فرداً في 3 عائلات

المصدر: البيان الإلكتروني

شدد الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية الدورية على ضرورة التحلي بالمسؤولية والالتزام التام بالإجراءات الوقائية ما من شأنه دعم جهود خط الدفاع الأول وتخفيف الضغط عليهم، محذرا من خطورة التساهل وما قد يؤدي إليه من عواقب وخيمة تطال الجميع وفي مقدمتهم المحيطين وأفراد الأسرة الواحدة.

وضرب الحمادي مثالاً عن إحدى الحالات التي تم رصدها ومتابعتها من قبل الجهات المختصة لشخص ظهرت عليه بعض الأعراض إلا أنه تساهل في فحص الأعراض ولم يلتزم بالتباعد الجسدي والإجراءات الوقائية ما تسبب في نقل وانتشار العدوى لـ45 فردا من المحيطين به من ثلاث عائلات، كما نتج عن هذه الإصابات وفاة سيدة مسنة من عائلة نفس الشخص كانت تعاني من أمراض مزمنة كسرطان الدم والفشل الكلوي.

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