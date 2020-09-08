الإمارات تسجل 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 71,334 فحصاً جديداً ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وسجلت 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 75,098حالة.

كما سجلت الوزارة 410 حالات شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة66,943 حالة.

كما أعلن الوزارة عن تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل عدد الوفيات في الدولة 391، فيما لا يزال 7764مريضاً يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز