«محاكم رأس الخيمة» تطلق قناة جديدة لدفع الأمانات

المصدر: رأس الخيمة - وام

أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية قناة جديدة لدفع الأمانات عبر أجهزة الخدمة الذاتية MBME لتضاف إلى قنوات الدفع الحالية، ويصبح عددها 4 قنوات منها: «الموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة، والتطبيق الذكي mRAK، والإيداع بالحساب لدى بنك رأس الخيمة الوطني».

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: «إنه في ظل استراتيجية المحاكم في تحقيق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين، وفي إطار حرصها على تسهيل الوصول إلى خدماتها، وضمان استمرارية الخدمات لجميع فئات المستخدمين، تم إضافة قناة دفع جديدة لدفع الأمانات.

حيث أصبح بإمكان المتعامل الذي لا يتمكن من استخدام الخدمات الإلكترونية أو الذكية تسديد النفقات والمستحقات الزوجية، وتسديد مبالغ تنفيذ الأحكام المستحقة والأقساط الشهرية المتفق عليها.

إضافة إلى تسديد مستحقات «أمانات الخبراء» و«أمانات التركات» من أي مكان وفي أي وقت من خلال أجهزة الخدمة الذاتية للدفع MBME المنتشرة في جميع أنحاء الدولة بطريقة سهلة ومرنة، ومن خلال إدخال رقم أمر الدفع أو معلومات المعاملة أو رقم تعريف الملف الشخصي الخاص به، حيث تتيح الأجهزة استلام المبالغ المالية نقداً أو من خلال البطاقات البنكية.

وأشار المستشار الخاطري إلى أنه سيبقى المتعامل على إطلاع دائم على جميع المجريات أولاً بأول، حيث يتم إشعار جميع أطراف القضية بتسديد الأمانة بمجرد تأكيد الدفع.

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