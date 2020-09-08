خالد بن محمد بن زايد يطمئن على مصابي حادث أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

اطمأن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، على صحة وأوضاع المصابين في الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي في أبوظبي.

ووجّه سموه دائرة تنمية المجتمع بمتابعة أوضاع المصابين وتلبية احتياجاتهم وتقديم كافة أنواع الدعم متمنياً سموه لهم الشفاء العاجل.

كما وجه سموه الجهات المعنية بمراجعة كافة متطلبات الأمن والسلامة في جميع وسائل نقل وتخزين وتوصيل الغاز الخاص بالمباني وذلك حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة وتحديثها وفق أحدث الممارسات العالمية لضمان توفير أفضل سبل الحماية اللازمة لأفراد المجتمع.

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