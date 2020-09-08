شرطة دبي تنظم فعالية توعوية لطلبة «نكست جينيريشن»

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، فعالية «العودة للمدارس» في مدرسة «نكست جينيريشن» بدبي.

وذلك في إطار جهودها التوعوية ومسؤوليتها المجتمعية لتعزيز ثقافة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال العام الدراسي بين الطلبة والكادر الإداري والتدريسي.

وقالت فاطمة أبو حجير رئيس قسم المبادرات المجتمعية:«إن شرطة دبي وانطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة الطلبة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تنفذ جملة من المبادرات والبرامج والفعاليات التوعوية والمجتمعية لترسيخ ثقافة الالتزام بالتدابير الاحترازية، وتدعو من خلالها كافة عناصر المنظومة التعليمية للمحافظة على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات وغسل الأيدي جيداً».

وبدوره، وجه جبران شانيكا مدير المدرسة شكره إلى شرطة دبي على جهودها التوعوية وحرصها على سلامة الطلبة وإسعادهم بفعاليات ممتعة.

وشاركت في الفعالية الشرطية آمنة، وفرق الدراجات الهوائية والسيارات الفارهة، بحضور الملازم أول يوسف محمد والملازم أول خالد الحاي من إدارة التوعية الأمنية، وديفيد كينكاد نائب المدير، وديما خضر، منسقة الأنشطة، وعدد من أولياء الأمور.

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