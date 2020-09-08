جمعية الصحفيين الإماراتية تنعى محمد صالح

المصدر: البيان الإلكتروني

نعت جمعية الصحفيين الإماراتية الراحل محمد صالح صفر الهرمودي، مدير مكتب جريدة الاتحاد في الشارقة سابقاً، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس "الاثنين" بعد صراع طويل مع المرض.

وقال مجلس إدارة الجمعية، يعد الراحل من الرعيل الأول من الإعلاميين، ومن أوائل الصحفيين الإماراتيين الذين برزوا وأبدعوا في العمل الصحفي مع بدايات قيام دولة ‫الإمارات العربية المتحدة، وأن سيرته المهنية والشخصية طوال مسيرته الصحفية وعطائه جعلته يحظى باحترام وتقدير الجميع. ‬

وأضاف مجلس الإدارة، أن الراحل هو أول صحفي إماراتي يكتب عموداً يومياً في ‫جريدة الاتحاد‬ في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، تحت عنوان «يا أهل بلدي»، وتناول فيه العديد من القضايا المحلية والاجتماعية بالنقد الملتزم والبناء، كما عمل في قسم المحليات بالجريدة، وشارك في إعداد عدد من التحقيقات الصحفية الميدانية.

وكان المرحوم قد حظي بالعديد من التكريم من جهات إعلامية عديدة في الدولة منها جمعية الصحفيين الإماراتية التي كرمته قبل عدة سنوات على إنجازاته وتاريخه المهني وعلى سنوات عمله وخبراته في مجال الصحافة.

وتقدم أعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وللزملاء في جريدة الاتحاد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته... وانا لله وانا إليه راجعون.

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