2700 مسجد ومصلى في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

كشف عبد الله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، عن إنشاء 7 مساجد جديدة بمنطقة الحراي، منها مسجدان، سوف يتم افتتاحهما نهاية الشهر الجاري، ليصبح عدد المساجد القائمة في المنطقة 4 مساجد، مبيناً أن الإمارة تضم 2700 مسجد ومصلى موزعة على كافة المدن.

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر، من إذاعة الشارقة، أمس، للرد على شكوى، بعدم وجود مساجد منتشرة في منطقة الحراي، والتي تعد من المناطق الجديدة التي شهدت توسعاً عمرانياً.

وذكر السبوسي أن دائرة الشؤون الإسلامية، تواكب الخطة التنموية للشارقة، مشيراً إلى أن منطقة الحراي، تستوعب كثافة سكانية، وذلك نتيجة للتوسع الذي جاء ترجمة لخطط حكومة الشارقة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ولفت السبوسي إلى أن توزيع المساجد في المناطق السكنية، يكون بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، مشيراً إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة، يشجع على إنشاء المساجد، كما وجّه سموه بضرورة تشجيع الخيرين على إنشائها في كافة المناطق، سواء كانت سكنية أم تجارية أم صناعية.

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