المجلس العالمي للتسامح والسلام: الإمارات رائدة العمل الخيري

المصدر: (عجمان - وام )

أكد أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام دور دولة الإمارات التاريخي في العمل الخيري، ومساهماتها الدائمة لتحقيق التنمية بالمنطقة والرخاء والحياة الكريمة لكل شعوب العالم.

وقال الجروان بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري: إن دولة الإمارات ومنذ التأسيس كانت رائدة في العمل الخيري حول العالم، فمدت يد العون والمساعدة لكل المحتاجين، وقدمت الإغاثة لمختلف الدول والشعوب في أوقات الأزمات والكوارث.

وأضاف: إن النهج الخيري متجذر في سياسة الدولة، منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عرف بأياديه الخيرة، التي امتدت ليس للدول العربية والإسلامية بل لدول وقارات العالم، وهو ما يشهد عليه الواقع والحاضر فلا تكاد تخلو دولة أو منطقة من مبادرة أو مشروع خيري باسم زايد، حتى لقب بزايد الخير.

وقال الجروان: إن ما تقدمه الإمارات من عمل خيري يشمل القريب والبعيد يعد أحد أهم مبادئ التسامح، التي صارت الإمارات رمزاً عالمياً له.

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