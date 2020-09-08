«توام» يوسّع قسمي طوارئ الأطفال والأورام

المصدر: ( أبوظبي - البيان )

أعلن مستشفى توام، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسيع وحدة طوارئ الأطفال وقسم الأورام بما يعزز القدرة الاستيعابية للمستشفى ويسمح للمرضى بالوصول إلى الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال سالم النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة «صحة»:«تأتي عملية توسيع قسم الطوارئ والأورام للأطفال في إطار التزامنا الدائم بالهدف الذي قامت عليه شركة «صحة» وضمان حصول كل فرد في المجتمع على خدمات رعاية طبية عالمية المستوى. وستتيح لنا هذه التوسعة توفير خدماتنا لجميع من يحتاج إليها مع الالتزام بالإرشادات المتبعة للتباعد الجسدي».

ومن جهته، قال الدكتور خالد بالعرج، رئيس قسم الأورام بمستشفى توام:«تحتّم علينا مسؤوليتنا أن نضمن تجهيز هذا المستشفى الحيوي تجهيزاً جيداً، وأن يتمتع بالقدرة والاستيعابية والطواقم الطبية والموارد اللازمة». وبدأ من الأمس بتوجيه مرضى طوارئ الأطفال إلى منشأة جديدة مجهزة بـ 98 سريراً على مساحة 3150 متراً مربعاً، وتحتوي على غرف لفرز المرضى ومساحات للتخزين والإمدادات.

كما تمّ تخصيص مداخل منفصلة للمرضى والموظفين وللتخزين، بما يضمن سهولة الحركة وتجنب الازدحام. ولضمان الكفاءة والفعالية، تم تخصيص 23 سريراً للحالات الطارئة، و26 سريراً لتقييم الحالات المتوسطة ومرحلة التخطيط للعلاج، و26 سريراً مخصصاً لحالات مرضى الإقامة الداخلية الذين تحتّم حالاتهم بقاءهم في المستشفى لمدة 3 أيام كحد أقصى.

وبدوره، قال المهندس محمد الزعابي، المدير التنفيذي للمنشآت والصيانة لدى «صحة»:«بفضل العمل كفريق واحد، تم تأسيس وتجهيز هذه المنشأة الجديدة خلال أسبوعين فقط، لاستقبال حالات طوارئ الأطفال لتخفيف الضغط على قسم الطوارئ».

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