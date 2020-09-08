خادم الحرمين يشيد بجهود واشنطن في إحلال السلام بالمنطقة

المصدر: الرياض - وكالات

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن تقدير المملكة العربية السعودية للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإحلال السلام، مؤكداً حرص المملكة على التوصل إلى حل «دائم وعادل» للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار السعودية فتح مجالها الجوي لعبور الطائرات بين الإمارات وإسرائيل، مؤكداً على أهمية معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية.

وفي اتصال هاتفي أجراه الليلة قبل الماضية مع ترامب ، أعرب الملك سلمان عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإحلال السلام، مؤكداً حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام.

ترامب يشيد

وكانت السعودية أكّدت الأربعاء الماضي أنّها وافقت على السماح لكافة الرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات والمغادرة منها بعبور أجوائها، وذلك بعد أول رحلة تجارية إسرائيلية لأبوظبي عبرت في سماء المملكة مطلع الأسبوع. وبحسب بيان للبيت الأبيض، أشاد ترامب خلال الاتصال الهاتفي بالخطوة السعودية، وأكّد على أهمية معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية وبحث مع خادم الحرمين الشريفين سبل تعزيز الأمن والازدهار في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أن الملك سلمان تناول خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي جدول أعمال قمة الـ20 المقبلة وجهود التصدي لجائحة فيروس كورونا.

تنسيق جهود

وناقش الجانبان «أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها السعودية هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا، واستعراض لأبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي».وأكد خادم الحرمين الشريفين «مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول الـ20 في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي».

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