خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس بنغلاديش في ضحايا انفجار مسجد

المصدر: (أبوظبي - وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية إلى محمد عبد الحميد، رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك في ضحايا انفجار مسجد في جنوب دكا، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس محمد عبد الحميد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز