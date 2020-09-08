العويس: خارطة طريق وقائية

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن اعتماد السياسة الوطنية للتحصينات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكل خارطة طريق وقائية لمنظومتنا الصحية وضمان استدامتها وكفاءتها في التعامل مع الأمراض السارية، والذي يعتبر نقلة نوعية في التخطيط وسن السياسات الصحية المعززة للأمن الصحي كأولوية وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتضافر الجهود والتعاون المستدام بين جميع الجهات المعنية في الدولة وشرائح المجتمع، فضلاً عن ترسيخ الدور الحيوي لنظم المعلومات الصحية وتوفير بيئة داعمة للبحث العلمي، بما يعزز المكانة التنافسية للدولة في مجال جودة الرعاية الصحية وفق تصنيفات المؤشرات الدولية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز