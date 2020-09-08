تعاون بحثي بين أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وجامعة الأمم المتحدة للسلام

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية مذكرة تفاهم مع جامعة الأمم المتحدة للسلام، وذلك بالتعاون مع بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، وتهدف المذكرة إلى توفير منصة مشتركة لإطلاق مجموعة مستقبلية من المشاريع الهادفة إلى تعميق علاقات التعاون البحثي والأكاديمي بين الطرفين، ودعم توجهات الأكاديمية في تدريب وتمكين الدبلوماسيين الإماراتيين المستقبليين.

وجرى توقيع المذكرة في مكتب الجامعة في مدينة جنيف السويسرية؛ حيث وقعها كل من لبنى قاسم البستكي، نائب رئيس البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن الأكاديمية، والسفير ديفيد فرنانديز بويانا، المراقب الدائم لجامعة الأمم المتحدة للسلام لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومقر اليونيسكو في باريس.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قالت الدكتورة مريم إبراهيم المحمود نائب مدير عام الأكاديمية: «تلتزم أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بتقديم أعلى مستويات التعليم الأكاديمي لطلبتها من دبلوماسيي المستقبل، وبكل تأكيد، يمثل توطيد العلاقة مع مؤسسة أكاديمية وبحثية عريقة كجامعة الأمم المتحدة للسلام، خطوة إيجابية ستسهم في دعم توجهاتنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية والمساهمة الفاعلة تجاه أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة».

سعادة

ومن جانبها، عبرت لبنى قاسم البستكي عن سعادتها بالشراكة الجديدة بين الأكاديمية والجامعة، مشيرة إلى ما ترتبط به بعثة دولة الإمارات إلى الأمم المتحدة في جنيف وسعي الطرفين لتحقيق السلام والمستقبل المستدام، وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة 2030.

وقالت: «هذه الشراكة من شأنها إيجاد المزيد من التقارب بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة، خصوصاً في ظل عملها المتواصل في مجال العلاقات متعددة الأطراف والشراكة لتطوير معرفة وقدرات الدبلوماسيين الإماراتيين»،

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